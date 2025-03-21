JAKARTA - Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi (kedua kanan) berfoto bersama Direktur Utama TICMI Yohanes Arts Abimanyu (kedua kiri) usai penandatangan kerja sama di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

MNC Asset Management resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) untuk menjalin sinergi strategis dalam mendukung pengembangan pasar modal di Indonesia.

Melalui sinergi strategis ini, MNC Asset Management dan TICMI akan berkolaborasi dalam memperluas akses pelatihan dan sertifikasi pasar modal ke berbagai lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia.

(Aldhi Chandra Setiawan)