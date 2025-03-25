JAKARTA - Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero menjalani sesi latihan jelang menghadapi Timnas Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, bicara peluang mainkan Emil Audero di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Dia pun tidak menutup kemungkinan melakukan rotasi pada posisi penjaga gawang.

Audero merupakan pemain keturunan baru yang dimiliki Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu memiliki segudang pengalaman, seperti Paes. Saat ini, dia bermain untuk Palermo dengan status pemain pinjaman dari Como 1907.

(Aldhi Chandra Setiawan)