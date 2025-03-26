JAKARTA - Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo bersama General Manager Park Hyatt Jakarta, Christian Wurm hadir pada acara buka puasa bersama dengan anak-anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Al-Kahfi Kemayoran, di Jakarta, Selasa (25/3/2025). Acara ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan merefleksikan diri di bulan suci Ramadan.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengungkapkan harapannya agar acara ini dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi anak-anak yatim. Jessica juga berharap agar anak-anak yatim dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Apalagi, para anak yatim yang datang rerata masih duduk di bangku SD.

Dalam kesempatan yang sama, General Manager Park Hyatt Jakarta, Christian Wurm menekankan pentingnya kebersamaan dan refleksi di bulan Ramadan. Dia juga berharap agar acara ini dapat menciptakan kenangan indah bagi semua yang hadir.

(Isra Triansyah)