Pemudik Mulai Memadati Terminal Pondok Pinang, Antisipasi Kemacetan dan Kenaikan Tiket Jelang Lebaran

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 26 Maret 2025 18:10 WIB
JAKARTA - Penumpang menunggu kedatangan bus di Terminal Pondok Pinang, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Kurang dari sepekan jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 H para pemudik mulai memadati terminal terebut untuk mudik lebih awal agar terhindar dari kemacetan dan kenaikan harga tiket bus. Menurut keterangan, penumpang tersebut didominasi oleh pemudik dengan tujuan luar Jawa khususnya ke wilayah Padang, Sumatra Barat. 

(Arif Julianto/okezone)

