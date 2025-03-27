...

Tol Cipali Diberlakukan One Way Lokal, Korlantas Atasi Lonjakan Arus Kendaraan H-4 Lebaran

MPI, Jurnalis · Kamis 27 Maret 2025 19:21 WIB
Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Cikopo-Palimanan Cipali Km 78+500, Indramayu, Jawa Barat, Kamis 27 3 2025 .
INDRAMAYU - Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Km 78+500, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (27/3/2025). Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah memutuskan untuk memberlakukan jalan satu arah aliasone waylokal dimulai dari kilometer 70 Tol Cikampek hingga kilometer 188 Tol Cipali. Pemberlakuan ini karena adanya peningkatan arus kendaraan menuju tol Trans Jawa pada hari ini, Kamis, 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran.
 
Foto MPI/Ari Sandita

(MPI)

