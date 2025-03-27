INDRAMAYU - Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Km 78+500, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (27/3/2025). Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah memutuskan untuk memberlakukan jalan satu arah aliasone waylokal dimulai dari kilometer 70 Tol Cikampek hingga kilometer 188 Tol Cipali. Pemberlakuan ini karena adanya peningkatan arus kendaraan menuju tol Trans Jawa pada hari ini, Kamis, 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran.

Foto MPI/Ari Sandita

(MPI)