Indonesia Kirim Bantuan Tim INASAR untuk Bencana Gempa Bumi Myanmar

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 02 April 2025 02:52 WIB
Personel Indonesia Search and Rescue INASAR berjalan menuju pesawat usai mengikuti upacara pemberangkatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 1 4 2025 .
Personel Indonesia Search and Rescue INASAR berjalan menuju pesawat usai mengikuti upacara pemberangkatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 1 4 2025 .
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto tengah saat memberikan salam kepada personel Indonesia Search and Rescue INASAR di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 1 4 2025 .
Pemerintah Indonesia mengirim bantuan logistik berikut 73 personel tim pencarian dan pertolongan Indonesia atau INASAR yang diberangkatkan untuk membantu korban bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Myanmar.
Pemerintah Indonesia mengirim bantuan logistik berikut 73 personel tim pencarian dan pertolongan Indonesia atau INASAR yang diberangkatkan untuk membantu korban bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Myanmar.
JAKARTA - Personel Indonesia Search and Rescue (INASAR) berjalan menuju pesawat usai mengikuti upacara pemberangkatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/4/2025).
 
Pemerintah Indonesia mengirim bantuan logistik berikut 73 personel tim pencarian dan pertolongan Indonesia atau INASAR yang diberangkatkan untuk membantu korban bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Myanmar.

(Aldhi Chandra Setiawan)

