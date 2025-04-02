JAKARTA - Personel Indonesia Search and Rescue (INASAR) berjalan menuju pesawat usai mengikuti upacara pemberangkatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Pemerintah Indonesia mengirim bantuan logistik berikut 73 personel tim pencarian dan pertolongan Indonesia atau INASAR yang diberangkatkan untuk membantu korban bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Myanmar.

(Aldhi Chandra Setiawan)