Suasana Libur Lebaran di TMII, Kereta Gantung Paling Banyak Peminat

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 02 April 2025 02:54 WIB
Sejumlah wisatawan saat menaiki wisata kereta gantung saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Selasa 1 4 2025 .
Sejumlah wisatawan saat menaiki wisata kereta gantung saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Selasa 1 4 2025 .
Sejumlah wisatawan saat menaiki wisata kereta gantung saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Selasa 1 4 2025 .
JAKARTA - Sejumlah wisatawan saat menaiki wisata kereta gantung saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (1/4/2025).
 
Taman Mini Indonesia masih menjadi destinasi favorit libur Lebaran bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah Jabodetabek karena harga terjangkau dan banyak wahana.
 
Wahana paling ramai dikunjungi di TMII, yakni kereta gantung, taman burung, dan air mancur Tirta Cerita yang kini telah menjadi daya tarik utama TMII.
Menurut data, pada hari kedua Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah ini pengunjung yang datang hampir mencapai 20 ribu orang.

(Aldhi Chandra Setiawan)

