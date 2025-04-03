JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Myanmar yang terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025. Bantuan ini bagian dari upaya solidaritas kemanusiaan Indonesia.

Bantuan PMI terdiri dari 5.000 unit sarung, 500 buah selimut 500 unit kantong jenazah, 500 unit hygiene kit, 500 unit terpal. Seluruh barang bantuan dengan berat 7 ton dan senilai 800 juta ini telah disiapkan dari Gudang Regional PMI di Banten.

Rencananya, pengiriman bantuan akan dilakukan pada Kamis, 3 April 2025. Pengiriman dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat kargo.

(MPI)