95 Ribu Pengunjung Datangi Ragunan saat H+3 Libur Lebaran 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 03 April 2025 08:40 WIB
Pengunjung melihat gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu 2 4 2025 .
Taman Margasatwa Ragunan TMR menjadi salah satu pilihan menikmati momen libur Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijiriah sebagai tempat wisata edukatif dan murah.
Hingga pukul 16.00 WIB tercatat sebanyak 95.709 pengunjung mendatangi Taman Margasatwa Ragunan pada H+3 Lebaran. Diprediksi sebanyak 100.000 pengunjung akan mengunjungi Ragunan hari ini.
Pengunjung saat melihat Harimau Sumatera saat berkunjung di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu 2 4 2025 .
JAKARTA - Pengunjung saat melihat Harimau Sumatera saat berkunjung di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
 
Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menjadi salah satu pilihan menikmati momen libur Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijiriah sebagai tempat wisata edukatif dan murah.
 
Untuk harga tiket masuk sangat terjangkau sebesar Rp4 ribu untuk orang dewasa dan Rp3 ribu untuk anak-anak (belum termasuk biaya parkir kendaraan).
 
Hingga pukul 16.00 WIB tercatat sebanyak 95.709 pengunjung mendatangi Taman Margasatwa Ragunan pada H+3 Lebaran. Diprediksi sebanyak 100.000 pengunjung akan mengunjungi Ragunan hari ini.

(Aldhi Chandra Setiawan)

