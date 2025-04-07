SEMARANG - Ribuan pemudik antusias mengikuti arus balik gratis naik Kapal Perang Republik Indonesia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/4/2025). Sebanyak 21 orang dan 2 motor pemudik dari Surabaya turun di Semarang, serta sebanyak 1.239 orang dan 308 motor naik dari Semarang yang akan turun di Jakarta. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mendukung program pemerintah menyiapkan Arus Mudik Gratis dan Arus Balik Gratis menggunakan KRI Banjarmasin-592 (KRI BJM-592).

Rute Arus Balik Gratis ini Surabaya - Semarang - Jakarta yang telah diberangkatkan pada hari Sabtu, 5 April 2025 dari Dermaga Madura Koarmada II Surabaya, dan sandar pada hari Minggu, 6 April 2025 ini di Dermaga Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, serta akan tiba di Dermaga Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta pada hari Senin, 7 April 2025.

"Arus balik gratis yang diselenggarakan TNI AL merupakan salah satu bentuk perhatian, kepedulian dari pimpinan TNI AL dalam rangka memfasilitasi masyarakat agar dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung saat momen Lebaran Hari Raya Idul Fitri dan kembali ke rumah dengan aman serta nyaman,” kata Danlanal Semarang, Kolonel Laut (P) Akbar Abdullah Program arus balik gratis ini juga dalam rangka membantu pemerintah mengurangi beban ekonomi, kemacetan, dan resiko kecelakaan bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik serta arus balik lebaran.

FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)