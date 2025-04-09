...

Liburan Panjang Usai, Jalanan Jakarta Kembali Macet

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 09 April 2025 16:26 WIB
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di sepanjang Jalan MT. Haryono-Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 9 4 2025 .
JAKARTA - Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di sepanjang Jalan MT. Haryono-Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
 
Libur panjang Lebaran 2025 usai, sebagian besar warga Jakarta kembali ke rutinitas harian mereka, seperti bekerja.
 
Hal ini menyebabkan kemacetan kendaraan di beberapa ruas jalan utama Jakarta, termasuk Jalan Gatot Subroto yang terkenal sebagai salah satu jalur 'terpadat' di Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

