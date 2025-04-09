JAKARTA - Warga melakukan transaksi pada Gerai ATM Bank DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025). Layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem layanan.

Nasabah kini sudah dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, hingga pembayaran tagihan. Meskipun begitu, masih ada sejumlah layanan yang terganggu seperti transfer lintas bank (off us).

(Arif Julianto/okezone)