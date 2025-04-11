...

Suasana Haru Pemakaman Jenazah Titiek Puspa di TPU Tanah Kusir

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 11 April 2025 19:33 WIB
Sejumlah keluarga berdoa dan tabur bunga di pusara penyanyi Titiek Puspa di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat 11 4 2025 .
Penyanyi Vina Panduwinata menaburkan bunga usai pemakaman penyanyi senior Titiek Puspa di Tempat Pemakaman Umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat 11 4 2025 .
Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis 10 4 pukul 16.30 WIB di usia 87 tahun. Penyanyi yang dikenal dengan lagu Apanya Dong dan Kupu-Kupu Malam tersebut meninggal setelah menjalani serangkaian perawatan intensif akibat pecah pembuluh darah pada bagian otak sebelah kiri.
JAKARTA - Penyanyi Vina Panduwinata menaburkan bunga usai pemakaman penyanyi senior Titiek Puspa di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
 
Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis (10/4) pukul 16.30 WIB di usia 87 tahun. Penyanyi yang dikenal dengan lagu Apanya Dong dan Kupu-Kupu Malam tersebut meninggal setelah menjalani serangkaian perawatan intensif akibat pecah pembuluh darah pada bagian otak sebelah kiri.

(Aldhi Chandra Setiawan)

