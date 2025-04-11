JAKARTA - Penyanyi Vina Panduwinata menaburkan bunga usai pemakaman penyanyi senior Titiek Puspa di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis (10/4) pukul 16.30 WIB di usia 87 tahun. Penyanyi yang dikenal dengan lagu Apanya Dong dan Kupu-Kupu Malam tersebut meninggal setelah menjalani serangkaian perawatan intensif akibat pecah pembuluh darah pada bagian otak sebelah kiri.
(Aldhi Chandra Setiawan)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow