JAKARTA - Penyanyi Vina Panduwinata menaburkan bunga usai pemakaman penyanyi senior Titiek Puspa di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis (10/4) pukul 16.30 WIB di usia 87 tahun. Penyanyi yang dikenal dengan lagu Apanya Dong dan Kupu-Kupu Malam tersebut meninggal setelah menjalani serangkaian perawatan intensif akibat pecah pembuluh darah pada bagian otak sebelah kiri.

(Aldhi Chandra Setiawan)