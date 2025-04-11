JAKARTA - (Kiri-kanan) Director of MNC Financial Services Jessica Tanoesoedibjo, Executive Vice President, Commercial of Modena ⁠Dong Pyo Jeon, Executive Vice President, Brand & People of Modena ⁠Nicole Jizhar, Executive Vice President of Modena Group ⁠Michael Jizhar, Executive Chairman of MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Co CEO of MNC Group ⁠Angela Tanoesoedibjo, President Director of MNC Financial Services ⁠Yudi Hamka, Director of MNC Bank ⁠Hermawan berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) MODENA Group di iNews Tower, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Kemitraan strategis ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Kemitraan antara MNC Kapital dan Modena Group membuka peluang besar untuk mendorong inklusi keuangan digital di Indonesia. Sebagai bagian dari kemitraan strategis ini, MODENA dan MNC Kapital sepakat untuk mengembangkan berbagai layanan keuangan digital yang terintegrasi. Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran kartu kredit co-branding antara MNC Bank dan MODENA Pay, yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi pengguna. Kartu ini menawarkan berbagai keuntungan seperti cashback, bebas iuran tahunan, cicilan 0%, serta perlindungan asuransi tanpa biaya tambahan.

Selain itu, MNC Bank juga menyediakan rekening giro settlement yang ditujukan khusus bagi distributor MODENA. Fasilitas ini akan mempercepat proses transaksi serta memastikan keamanan finansial dalam hubungan bisnis antara MODENA dan mitra distribusinya.

Kemitraan ini juga menghadirkan integrasi layanan e-wallet MotionPay ke dalam super-app MODENA Seamless. Dengan integrasi ini, pengguna dapat melakukan transaksi secara otomatis dan aman melalui MODENA Pay yang terhubung langsung dengan perangkat pintar berbasis Internet of Things (IoT) dari MODENA. Aplikasi MODENA Seamless memungkinkan pengguna mengontrol perangkat rumah tangga dari jarak jauh, memesan kebutuhan harian seperti air dan gas, serta membayar layanan langganan seperti Seamless Go secara efisien.

Di bidang perlindungan finansial, MNC Life dan MNC Insurance turut berkontribusi dengan menghadirkan solusi asuransi jiwa dan umum melalui platform MODENA Care+. Layanan ini akan memberikan rasa aman bagi pelanggan dalam menggunakan produk MODENA, sekaligus menambah nilai tambah dari sisi layanan purna jual.

Tidak hanya itu, MODENA Pay juga menjalin kemitraan strategis dengan MNC Asset Management dalam menyediakan solusi manajemen investasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses pengguna MODENA terhadap layanan keuangan yang lebih lengkap dan beragam, termasuk produk investasi yang dikelola secara profesional.

Kolaborasi strategis ini menandai langkah nyata dalam membangun ekosistem keuangan digital yang komprehensif dan siap bersaing di era teknologi yang terus berkembang, baik di level nasional maupun global.

(Aziz Indra)