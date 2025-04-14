...

Momen Presiden Prabowo Diantar Presiden Mesir ke Bandara saat Menuju Qatar

MPI, Jurnalis · Senin 14 April 2025 18:48 WIB
KAIRO - Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan lawatannya ke Doha, Qatar pada Sabtu (12/4/2025. Keberangkatan Presiden Prabowo itu pun diantar langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi.
 
Momen keakraban itu terjadi usai kedua Kepala Negara melakukan kunjungan bersama ke Akademi Militer (Akmil) Mesir di Kairo. Kedua pemimpin tersebut pun juga melakukan pertemuan bilateral.
 
Setibanya di bandara, keduanya berjalan bersama menyapa para pejabat yang hadir serta pasukan jajar kehormatan.
 
Sebelum menaiki tangga pesawat, Prabowo dan Sisi berjabat tangan erat menandai eratnya hubungan diplomatik serta persahabatan antar kedua negara. 

