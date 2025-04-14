JAWA TENGAH - Para seniman tengah melukis on the spot Candi Pringapus dalam kegiatan Bumi Girang Nusantara di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (12/4/2025). Gelaran kesenian dan kebudayaan bertema Cinta dan Kemakmuran yang digagas seniman Afit Ruseno (kiri) itu melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat dan para seniman. Kegiatan itu juga diisi dengan ramah tamah, melukis, kajian transformasi dan ritual Jaran Kepang, serta cangkrukan kesenian dan kebudayaan yang merupakan pintu awal dari perjalanan panjang Bumi Girang Nusantara.

(Arif Julianto/okezone)