Cinta dan Kemakmuran di Kaki Candi Pringapus: Lukisan Hidup Bumi Girang Nusantara

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 14 April 2025 18:48 WIB
JAWA TENGAH - Para seniman tengah melukis on the spot Candi Pringapus dalam kegiatan Bumi Girang Nusantara di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (12/4/2025). Gelaran kesenian dan kebudayaan bertema Cinta dan Kemakmuran yang digagas seniman Afit Ruseno (kiri) itu melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat dan para seniman. Kegiatan itu juga diisi dengan ramah tamah, melukis, kajian transformasi dan ritual  Jaran Kepang, serta cangkrukan kesenian dan kebudayaan yang merupakan pintu awal dari perjalanan panjang Bumi Girang Nusantara.

(Arif Julianto/okezone)

