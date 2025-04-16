Jakarta - Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla berdialog dengan Prof Deby Vinski di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dewan Kehormatan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya saat menerima cenderamata spesial dari Kongres Dunia Regenerative Medicine and Stem Cell Therapy yang digelar di Roma, Italia, Maret lalu.

Cenderamata tersebut berupa syal sutra buatan tangan dari brand lokal SROJA Silk Scarf yang dipersembahkan langsung oleh Prof. Deby Vinski, tokoh dunia anti-aging yang dikenal sebagai The Queen of Anti-Aging.

"Produk lokal seperti ini patut dibanggakan. Kualitasnya tak kalah dengan scarf sutera dari brand internasional," ujar Ibu Hj Mufidah yang tampil anggun dan awet muda dalam kesempatan itu. Ia menyebut kehadiran SROJA Silk Scarf di panggung dunia turut mendukung kemajuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Indonesia, khususnya sektor kerajinan tangan.

Syal Sutera SROJA yang diberikan memiliki keunikan tersendiri. Dibuat secara handmade, produk ini memadukan motif batik khas Indonesia dengan ilustrasi megah Santo Basilika—ikon arsitektur Vatikan dan Italia. Syal ini didesain khusus oleh Prof Deby Vinski bersama desainer Indonesia untuk organisasi internasional World Council of Stem Cell (WOCS) yang beranggotakan 74 negara.

Prof. Deby Vinski, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), dikenal salah satu tokoh aktif bersama Kemenkes dan DPR memperjuangkan OBL Kesehatan (Omnibus Law bidang Kesehatan) dan mempromosikan health tourism Indonesia di forum-forum internasional.

Bapak Jusuf Kalla yang turut hadir saat laporan kegiatan disampaikan pun menyampaikan dukungan bukan hanya atas prestasi Deby tapi juga usahanya mempromosikan karya kerajinan dan produksi Indonesia kemanca negara .Menurutnya, produk syal sutra lokal ini layak menjadi kebanggaan nasional dan terus diperkenalkan ke dunia.

Deby memang dikenal selalu mempromosikan budaya karya negara anggotanya seperti saat WOCPM Congress di Bali dimana Para wanita cantik berprestasi berkebaya yang tergabung dalam LIP melakukan fashion show Kebaya pada Gala Dinner . Juga saat World Congress di Paris ada 12 model memperagakan pakaoan adat dan tenun . Perpaduan Kongres Kedokteran Regeneratif dan Stem cell dengan peragaan budaya karya pengrajin maupun desainer akan sangat membantu promosi Health Tourism.

Ibu Mufidah berharap langkah Prof. Deby bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus membawa karya anak bangsa ke kancah global. “Saya berharap Prof Deby terus mempromosikan kerajinan nasional ke berbagai negara dalam setiap perjalanannya membawa misi kesehatan dunia,” ujar Ibu Mufidah. Dengan dukungan tokoh-tokoh bangsa, karya anak negeri seperti SROJA Silk Scarf diyakini akan semakin mendapat tempat di hati pasar internasional.

(Arif Julianto/okezone)