JAKARTA - (kiri-kanan) Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo Jessica Tanoesoedibjo, Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo dan Rektor MNC University Dr. Dendi Pratama berfoto bersama saat peluncuran logo baru MNC University di iNews Tower, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Menurut Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, dengan logo baru ini MNC University bakal terus menulis masa depan bangsa dengan pendidikan yang berfokus pada hal-hal praktik yang menjunjung nilai-nilai moral. Logo baru itu bisa menjadi simbol yang dipakai setiap mahasiswa dan semua civitas akademika di MNC University.

"Harapannya semua bisa bangga dengan logo baru ini dan ketika semua mahasiswa lulus dari MNC University, mereka bisa terus representasikan MNC University sebagai almamater mereka yang mereka banggakan dimana pun mereka berada," tutur Jessica.

Sementara itu, Rektor MNC University, Dendi Pratama menambahkan, pengubahan logo MNC University tersebut menjadi simbol dari pengubahan transformasi MNC University yang cukup besar. Hal itu sekaligus menjadi batu lompatan moderinasi dari logo lama yang masih sangat tradisional.

Selain peluncuran logo baru, MNC University juga menggelar kuliah umum atau seminar dengan narasumber Market Development Division Indonesia Stock Exchange, Yusuf Adi Pradana dan Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas, Indah Nurhabibah.

(Aziz Indra)