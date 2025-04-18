...

Umat Katolik Ikuti Tablo Salib Perjalanan Yesus di Gereja Katedral Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 18 April 2025 19:28 WIB
JAKARTA - Umat Katolik menampilkan prosesi Tablo Kisah Yesus Kristus saat Hari Jumat Agung di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat (18/4/2025).
 
Prosesi Jalan Salib tersebut menggambarkan kesengsaraan yang dialami Yesus hingga wafat di kayu salib.
 
Jalan Salib tersebut diadaptasi dari devosi Tujuh Duka Maria, yang merupakan sebuah bentuk devosi Katolik merenungkan penderitaan Bunda Maria sepanjang kehidupan Yesus.
 
Visualisasi Jalan Salib tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Trihari Suci di Gereja Katedral Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

