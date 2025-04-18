JAKARTA - Umat Katolik menampilkan prosesi Tablo Kisah Yesus Kristus saat Hari Jumat Agung di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Prosesi Jalan Salib tersebut menggambarkan kesengsaraan yang dialami Yesus hingga wafat di kayu salib.

Jalan Salib tersebut diadaptasi dari devosi Tujuh Duka Maria, yang merupakan sebuah bentuk devosi Katolik merenungkan penderitaan Bunda Maria sepanjang kehidupan Yesus.

Visualisasi Jalan Salib tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Trihari Suci di Gereja Katedral Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)