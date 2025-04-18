...

Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok Mulai Terurai

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 18 April 2025 19:34 WIB
JAKARTA - Petugas mengatur arus lalu lintas truk kontainer di Perempatan Pos IX Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/4/2025). Saat ini kondisi kemacetan lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok sudah mulai terurai, namun masih terpantau padat yang didominasi truk-truk kontainer yang keluar masuk pelabuhan untuk aktivitas bongkar muat. Sebelumnya, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Jumat pagi, kawasan ini mengalami kemacetan panjang akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan, yang berdampak juga ke beberapa ruas tol dan jalan di sekitarnya. Kemacetan panjang tersebut akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang rata-rata per harinya sebanyak 2.500 truk, namun pada Kamis (17/4) mencapai 4.000 truk yang menuju NPCT 1.

(Arif Julianto/okezone)

