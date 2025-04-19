JAKARTA - Petugas melayani pengunjung yang berbelanja di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Sabtu (19/4/2025). Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Penjualan Riil (IPR) atau penjualan eceran/ritel mencapai 218,5 atau meningkat secara tahunan sebesar 2,0 persen year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 0,5 persen (yoy). Peningkatan penjualan tersebut terutama ditopang oleh Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(Arif Julianto/okezone)