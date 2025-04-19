...

Penjualan Ritel Meningkat, Kelompok Makanan dan Minuman Jadi Penopang Utama

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 19 April 2025 19:42 WIB
Pengunjung memilih barang belanjaan di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Sabtu 19 4 2025 .
Bank Indonesia BI melaporkan Indeks Penjualan Riil IPR atau penjualan eceran ritel mencapai 218,5 atau meningkat secara tahunan sebesar 2,0 persen year-on-year yoy .
Pengunjung memilih barang belanjaan di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Sabtu 19 4 2025 .
Petugas melayani pengunjung yang berbelanja di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Sabtu 19 4 2025 .
Pengunjung memilih barang belanjaan di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Sabtu 19 4 2025 .
Bank Indonesia BI melaporkan Indeks Penjualan Riil IPR atau penjualan eceran ritel mencapai 218,5 atau meningkat secara tahunan sebesar 2,0 persen year-on-year yoy .
JAKARTA - Petugas melayani pengunjung yang berbelanja di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Sabtu (19/4/2025). Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Penjualan Riil (IPR) atau penjualan eceran/ritel mencapai 218,5 atau meningkat secara tahunan sebesar 2,0 persen year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 0,5 persen (yoy). Peningkatan penjualan tersebut terutama ditopang oleh Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

(Arif Julianto/okezone)

