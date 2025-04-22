Petugas mengamati rangkaian kereta rel listrik KRL baru produksi PT INKA Persero kiri dan KRL CRRC kanan saat perayaan 100 tahun operasional KRL di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Selasa 22 4 2025 .

Rangkaian lokomotif listrik ESS 3200 tahun pembuatan 1927 memasuki peron saat perayaan 100 tahun operasional kereta rel listrik KRL di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Selasa 22 4 2025 .

Warga melihat rangkaian kereta rel listrik KRL CRRC saat perayaan 100 tahun operasional KRL di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Selasa 22 4 2025 .

Dalam perayaan 100 tahun operasional KRL di Indonesia tersebut KAI Commuter menyajikan parade perjalanan KRL yang pernah dan akan beroperasi di wilayah Jabodetabek seperti lokomotif ESS 3200, livery JALITA, KRL CRRC, dan KRL baru produksi PT INKA Persero .