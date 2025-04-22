Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widyantini tengah bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja Raker dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 4 2025 .

Rapat kerja yang diikuti juga oleh Badan Kepegawaian Negara BKN dan Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN tersebut di antaranya membahas Kebijakan Penempatan ASN ke IKN dan sejumlah hal terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa.

