JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini (tengah) bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Rapat kerja yang diikuti juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tersebut di antaranya membahas Kebijakan Penempatan ASN ke IKN dan sejumlah hal terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa.
(Arif Julianto/okezone)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow