...

Komisi II DPR Gelar Raker Bersama MenPAN-RB Bahas Reformasi Birokrasi

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 22 April 2025 19:57 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widyantini tengah bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja Raker dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 4 2025 .
Rapat kerja yang diikuti juga oleh Badan Kepegawaian Negara BKN dan Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN tersebut di antaranya membahas Kebijakan Penempatan ASN ke IKN dan sejumlah hal terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widyantini tengah bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja Raker dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 4 2025 .
Rapat kerja yang diikuti juga oleh Badan Kepegawaian Negara BKN dan Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN tersebut di antaranya membahas Kebijakan Penempatan ASN ke IKN dan sejumlah hal terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widyantini tengah bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja Raker dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 4 2025 .
A A A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini (tengah) bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Rapat kerja yang diikuti juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tersebut di antaranya membahas Kebijakan Penempatan ASN ke IKN dan sejumlah hal terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa.
     

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Cari Berita Lain Di Sini