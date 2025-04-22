...

Harga Emas Antam Tembus di Atas Rp2 Juta per Gram

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 22 April 2025 19:43 WIB
JAKARTA - Petugas menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di  kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
 
Harga emas Antam (ANTM) hari ini naik Rp36.000 tembus ke Rp2.016.000 per gram dan menjadikannya rekor termahal. Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp36.000 ke Rp1.865.000.

(Aldhi Chandra Setiawan)

