...

Pelaksanaan UTBK-SNBT di Universitas Negeri Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 24 April 2025 20:30 WIB
Peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK-SNBT di Universitas Negeri Jakarta, Kamis 24 04 2025 .
Kuota jalur tes di PTN sebanyak 259.564 kursi yang terdiri dari program sarjana sebanyak 209.834 kursi, program sarjana terapan sebanyak 27.991 kursi, dan program D-3 sebanyak 21.819 kursi.
Peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK-SNBT di Universitas Negeri Jakarta, Kamis 24 04 2025 .
UTBK-SNBT 2025 diselenggarakan serentak di 74 pusat UTBK perguruan tinggi negeri PTN dan 32 subpusat UTBK PTN di seluruh Indonesia.
Peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK-SNBT di Universitas Negeri Jakarta, Kamis 24 04 2025 .
Peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK-SNBT di Universitas Negeri Jakarta, Kamis 24 04 2025 .
A A A
JAKARTA - Peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes (UTBK-SNBT) di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (24/04/2025). 
 
UTBK-SNBT 2025 diselenggarakan serentak di 74 pusat UTBK perguruan tinggi negeri (PTN) dan 32 subpusat UTBK PTN di seluruh Indonesia.
 
Tahun ini, UTBK-SNBT diikuti oleh 860.976 peserta dari berbagai daerah. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk memilih maksimal empat program studi, yang mencakup jenjang sarjana (S1), sarjana terapan (D-4), maupun diploma tiga (D-3). 
 
Kuota jalur tes di PTN sebanyak 259.564 kursi yang terdiri dari program sarjana sebanyak 209.834 kursi, program sarjana terapan sebanyak 27.991 kursi, dan program D-3 sebanyak 21.819 kursi.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini