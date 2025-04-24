JAKARTA - Peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes (UTBK-SNBT) di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (24/04/2025).

UTBK-SNBT 2025 diselenggarakan serentak di 74 pusat UTBK perguruan tinggi negeri (PTN) dan 32 subpusat UTBK PTN di seluruh Indonesia.

Tahun ini, UTBK-SNBT diikuti oleh 860.976 peserta dari berbagai daerah. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk memilih maksimal empat program studi, yang mencakup jenjang sarjana (S1), sarjana terapan (D-4), maupun diploma tiga (D-3).

Kuota jalur tes di PTN sebanyak 259.564 kursi yang terdiri dari program sarjana sebanyak 209.834 kursi, program sarjana terapan sebanyak 27.991 kursi, dan program D-3 sebanyak 21.819 kursi.

(Aldhi Chandra Setiawan)