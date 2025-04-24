JAKARTA - Dari kiri, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Hendra Yusran bersama Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany, Koordinator Bidang Kelembagaan Pengembangan Potensi Kelautan BAPPENAS Lelly Hasni dan Asia Program Manager Ocean 5 Apple Chow menjadi pembicara disela-sela peluncuran Buku Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi di Jakarta, Kamis (24/4/2025). Konservasi Indonesia (KI) bersama Rekam Nusantara Foundation dan konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi mendukung Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyusun Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi, dimana panduan ini menjadi acuan dalam membangun dan mengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)