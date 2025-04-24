...

Polisi Tilang Pengendara Motor Nekat Lawan Arah di Jakarta Timur

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 24 April 2025 21:38 WIB
Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis 24 4 2025 .
Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis 24 4 2025 .
Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis 24 4 2025 .
Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis 24 4 2025 .
Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis 24 4 2025 .
Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis 24 4 2025 .
A A A
JAKARTA - Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).
 
Polisi menindak pengendara motor yang tidak menaati peraturan lalu lintas di jalan I Gusti Ngurah Rai. 
 
Kurangnya kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas para pengendara yang sering melawan arah tersebut dapat membahayakan pengendara lain dan juga diri sendiri hingga bisa menyebabkan kecelakaan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini