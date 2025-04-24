JAKARTA - Sejumlah pengendara motor diberhentikan polisi setelah nekat melawan arah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Polisi menindak pengendara motor yang tidak menaati peraturan lalu lintas di jalan I Gusti Ngurah Rai.

Kurangnya kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas para pengendara yang sering melawan arah tersebut dapat membahayakan pengendara lain dan juga diri sendiri hingga bisa menyebabkan kecelakaan.

(Aldhi Chandra Setiawan)