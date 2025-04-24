JAKARTA - Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, Menyematkan selendang kepada Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring disaksikan Project Director of Miss Indonesia organization Kanti Mirdiati usai konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring akan melaju menjadi wakil dari Tanah Air untuk melangkah di kontes kecantikan internasional, Miss World 2025. Acara ini akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India.

Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 6 Mei 2025 mendatang. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

Liliana Tanoesoedibjo, Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group mengungkap persiapan Monica Kezia begitu matang jelang tampil di Miss World 2025.

Liliana mengungkap Monica Kezia juga akan mempresentasikan budaya Indonesia di Miss World 2025 ini lewat tarian tradisional. Proyek Beauty with A Purpose yang juga menjadi jantung Miss Indonesia ini turut ditonjolkan oleh Monica Kezia di Miss World 2025 lewat isu air bersih yang ia buat.

(Aziz Indra)