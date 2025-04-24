...

Terjerat Narkoba, Fachri Albar Muncul di Hadapan Publik dengan Seragam Tahanan

MPI, Jurnalis · Kamis 24 April 2025 20:29 WIB
Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Fachry Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya sabu dengan berat bruto 0,65 gram, paket ganja dengan berat bruto 1,11 gram, dua linting ganja dengan berat bruto 0,94 gram, kokain dengan berat bruto 3,96 gram serta 27 butir pil alprazolam.
JAKARTA - Aktor Fachry Albar dihadirkan saat rilis kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Fachry Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya sabu dengan berat bruto 0,65 gram, paket ganja dengan berat bruto 1,11 gram, dua linting ganja dengan berat bruto 0,94 gram, kokain dengan berat bruto 3,96 gram serta 27 butir pil alprazolam. 
 
Foto MPI/Riyan Rizki Roshali

