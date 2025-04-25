...

Okezone Goes to School Perkenalkan Tryout UTBK 2025 di SMA Budi Mulia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 25 April 2025 21:48 WIB
Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Rani Hardjanti memberikan sambutan dalam acara Okezone Goes to School di SMA Budi Mulia, Ciledung, Tangerang, Jumat 25 4 2025 .
JAKARTA - Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Rani Hardjanti memberikan sambutan dalam acara Okezone Goes to School di SMA Budi Mulia, Ciledung, Tangerang, Jumat (25/4/2025). Okezone Goes to School merupakan program Okezone Sidak Prestasi (OKESip) yang memperkenalkan tryout UTBK 2025 kepada siswa sekolah SMA/sederajat demi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.
 
Program Tryout UTBK 2025 secara online dan gratis ini digelar bersama Bimbingan Belajar Genza Education. Para peserta yang ingin mengikuti Tryout UTBK 2025, tinggal kunjungi laman www.okezone.com atau langsung mengklik link ini https://tryout.okezone.com.
 
Program digelar bersama Bimbingan Belajar Genza Education, acara berlangsung meriah yang diikuti ratusan siswa kelas 11 SMA 24 PGRI.
 
Dalam kesempatan ini, Okezone memperkenalkan situs berita Okezone.com yang mempunyai kanal khusus Edukasi. Di dalam kanal itu juga siswa juga bisa mengakses try out ujian tulis berbasis computer (UTBK) bagi siswa yang ingin berlatih soal untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

(Arif Julianto/okezone)

