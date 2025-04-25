Warga mengantre untuk mendapatkan paket makanan yang dibagikan tim Piring Kasih di halaman Gereja Katolik St Theresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 24 4 2025 .

Kegiatan dalam rangka HUT ke-11 Komunitas Sahabat Difabel KSD dan perayaan Paskah bersama ini membagikan ratusan paket makanan dan susu kepada warga serta anak-anak sebagai wujud kepedulian serta toleransi umat beragama untuk saling berbagi serta mengasihi.

Warga mengantre untuk mendapatkan paket makanan yang dibagikan tim Piring Kasih di halaman Gereja Katolik St Theresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 24 4 2025 .

Kegiatan dalam rangka HUT ke-11 Komunitas Sahabat Difabel KSD dan perayaan Paskah bersama ini membagikan ratusan paket makanan dan susu kepada warga serta anak-anak sebagai wujud kepedulian serta toleransi umat beragama untuk saling berbagi serta mengasihi.