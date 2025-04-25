...

Potret Berbagi Piring Kasih untuk Warga dan Anak-anak

Ahmad Antoni, Jurnalis · Jum'at 25 April 2025 22:13 WIB
Warga mengantre untuk mendapatkan paket makanan yang dibagikan tim Piring Kasih di halaman Gereja Katolik St Theresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 24 4 2025 .
Kegiatan dalam rangka HUT ke-11 Komunitas Sahabat Difabel KSD dan perayaan Paskah bersama ini membagikan ratusan paket makanan dan susu kepada warga serta anak-anak sebagai wujud kepedulian serta toleransi umat beragama untuk saling berbagi serta mengasihi.
SEMARANG - Warga mengantre untuk mendapatkan paket makanan yang dibagikan tim Piring Kasih di halaman Gereja Katolik St Theresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/4/2025). Kegiatan dalam rangka HUT ke-11 Komunitas Sahabat Difabel (KSD) dan perayaan Paskah bersama ini membagikan ratusan paket makanan dan susu kepada warga serta anak-anak sebagai wujud kepedulian serta toleransi umat beragama untuk saling berbagi serta mengasihi.
 
FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)

