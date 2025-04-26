Masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Monas untuk menghadiri perayaan Lebaran Betawi 2025 di Jakarta, Sabtu 26 4 2025 .

Acara budaya tahunan Lebaran Betawi yang akan berlangsun hingga Minggu 27 April 2025 ini, mengusung tema "Menyongsong Lima Abad dengan Semangat Mempererat Kearifan Lokal Masyarakat Betawi", dimana tak hanya menghadirkan beragam kesenian Betawi, mulai dari lenong, tanjidor, topeng blantek, ondel-ondel hingga atraksi silat Betawi juga makanan khas Betawi seperti kerak telor sampai dodol Betawi.

