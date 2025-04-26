JAKARTA - Pengunjung mengamati foto pada pameran jembatan persaudaraan Indonesia-Arab Saudi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Pameran Jusur yang berarti ‘Jembatan Persaudaraan Indonesia-Saudi' ini menampilkan seni arsitektur kerajaan Arab Saudi, naskah bersejarah, manuskrip Al-Quran dan melihat replika Masjid Nabawi yang dibuat dengan 3 dimensi

Pengunjung yang datang dapat merasakan pengalaman menjelajahi kota Mekkah dan Madinah menggunakan virtual reality dan mempelajari sejarah persaudaraan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Serta melihat foto yang menampilkan revitalisasi hingga perluasan Masjidil Haram dari waktu ke waktu.

Pameran ini dibuka untuk umum dan tanpa biaya masuk yang berlangsung mulai 24 April hingga 3 Mei 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)