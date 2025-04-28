JAKARTA - Pejalan kaki berjalan di samping jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ditutup karena bagian kiri dan kanan pagar pelidungnya telah hilang dicuri di Jalan Raya Bekasi, Cakung Jakarta, Senen (28/4/2025).

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte Transjakarta Tipar Cakung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur yang sempat viral karena sudah rusak dan tak layak akhirnya ditutup sementara.

Langkah ini akan diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar JPO tersebut tidak dipakai warga karena berbahaya. Hal ini sekaligus sebagai respons dari banyaknya aduan dan keluhan dari masyarakat.

Dari pantauan, terlihat tangga pintu depan JPO itu terpasang garis kuning-hitam. Sedangkan garis kuning-hitam lainnya terpasang di sepanjang JPO dan juga halte Transjakarta Jalan Raya Bekasi.

Sebelumnya, viral di media sosial terkait kondisi JPO Tipar Cakung yang membahayakan karena kondisinya sudah rusak dan tak terawat. Meski demikian, mash ada sejumlah warga yang menggunakan JPO tersebut untuk beraktivitas.

(Arif Julianto/okezone)