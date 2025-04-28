...

Gubernur Sumut Bobby Nasution Temui KPK Bahas Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Anggaran

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 28 April 2025 21:25 WIB
JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (tengah) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah. 

(Arif Julianto/okezone)

