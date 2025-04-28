JAKARTA - Agen properti memberikan penjelasan kepada calon pembeli saat pameran Asthara Skyfront City di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Meningkatnya minat masyarakat akan kebutuhan kawasan hunian dekat Bandara Internasional Soekarno Hatta, Asthara Skyfront City hadir menawarkan gaya hidup berkualitas lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung dan akses premium. Kebutuhan masyarakat terutama kaum millenial di kota Jakarta dan tangerang menjadi salah satu alasan kawasan ini dibangun.

Sebuah babak baru akan segera dimulai dalam dunia properti dan pengembangan Kawasan di Indonesia. Setelah membangun reputasi kuat di industri perkebunan Indonesia, keluarga Fangiono kembali menunjukkan komitmennya dalam membentuk masa depan dengan melebarkan sayap ke sektor properti.

Melalui pendirian Asthara Group pada bulan Juli 2017, keluarga Fangiono memulai pengembangan bisnis yang berfokus pada penciptaan ruang perkotaan berkualitas tinggi, langkah ini menandai transformasi signifikan dalam diversifikasi bisnis, mempertegas posisi Keluarga Fangiono sebagai

pemain multibisnis yang visioner serta menunjukkan komitmen untuk turut mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Berangkat dari perpaduan antara pengalaman dan gagasan visioner yang berakar kuat dari nilai-nilai keluarga kami, yakni Komitmen terhadap Integritas (Integrity), Keberlanjutan (Sustainability), dan Inovasi (Innovation), juga didorong oleh fondasi yang kuat dan rekam jejak yang nyata, menjadikan semua hal tersebut sebagai landasan utama kami dalam membangun Asthara Group,” Ujar

Ciliandrew Fangiono, selaku Board of Commissioner Asthara Group.Melalui entitas bisnis properti barunya, Asthara Group, Keluarga Fangiono berkomitmen untuk merancang Kawasan perkotaan modern dan ruang hidup sehat yang dapat diwariskan dan dinikmati dari generasi ke generasi melalui kehadiran Asthara Skyfront City. Berdampingan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Asthara Skyfront City akan diluncurkan pada bulan Mei 2025.

Supardi Ang selaku CEO Asthara Skyfront City menjelaskan “Asthara Skyfront City adalah kota mandiri masa depan seluas 1,100 Hektar yang dibangun dengan mengedepankan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menggandeng konsultan terpercaya dan perencanaan kota bertaraf

internasional seperti URBAN+, Townland Internasional dan Hadiprana Design, kota ini dirancang untuk menjadi kawasan hunian, pusat perbelanjaan dan bisnis terpadu, yang menawarkan gaya hidup berkualitas, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung. Kami berharap dengan kehadiran Asthara Skyfront City dapat berdampak positif bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan”.

(Arif Julianto/okezone)