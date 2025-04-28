SEMARANG - Kemeriahan Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-Ogoh di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/4/2025) sore. Ribuan warga antusias menyaksikan arak-arakan yang melintasi Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran hingga Simpang Lima. Pawai ogoh-ogoh dalam karnaval seni budaya lintas agama ini merupakan bentuk simbol perayaan keberagaman, pelestarian budaya, dan penguatan toleransi antarumat beragama.

Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-ogoh ini juga meneguhkan komitmen Kota Semarang sebagai kota toleran, kota inklusif menjadikan budaya sebagai pondasi pembangunan dan pariwisata sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Pawai Ogoh-ogoh dan karnaval seni budaya lintas agama ini merupakan wujud nyata dalam membangun kerukunan di Kota Semarang.

FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)