Kemeriahan Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-Ogoh di Semarang

Ahmad Antoni, Jurnalis · Senin 28 April 2025 21:25 WIB
Kemeriahan Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-Ogoh di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 26 4 2025 sore.
Ribuan warga antusias menyaksikan arak-arakan yang melintasi Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran hingga Simpang Lima. Pawai ogoh-ogoh dalam karnaval seni budaya lintas agama ini merupakan bentuk simbol perayaan keberagaman, pelestarian budaya, dan penguatan toleransi antarumat beragama.
SEMARANG - Kemeriahan Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-Ogoh di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/4/2025) sore. Ribuan warga antusias menyaksikan arak-arakan yang melintasi Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran hingga Simpang Lima. Pawai ogoh-ogoh dalam karnaval seni budaya lintas agama ini merupakan bentuk simbol perayaan keberagaman, pelestarian budaya, dan penguatan toleransi antarumat beragama.
 
Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-ogoh ini juga meneguhkan komitmen Kota Semarang sebagai kota toleran, kota inklusif menjadikan budaya sebagai pondasi pembangunan dan pariwisata sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Pawai Ogoh-ogoh dan karnaval seni budaya lintas agama ini merupakan wujud nyata dalam membangun kerukunan di Kota Semarang.
 
FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)

