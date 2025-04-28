...

Okezone Fun Futsal 2025 Resmi Dimulai, Diikuti SMA se-Jabodetabek dan Korporasi

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 28 April 2025 00:04 WIB
Direktur MNC Portal Masirom melakukan tendangan ke gawang sebagai simbolis pembukaan Okezone Fun Futsal 2025 Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta, Minggu 27 4 2025 .
Direktur MNC Portal Masirom memberikan sambutan pada acara Okezone Fun Futsal 2025 Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta, Minggu 27 4 2025 .
Anggota Komite Eksekutif FFI, Andri Paranoan memberikan sambutan pada acara Okezone Fun Futsal 2025 Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta, Minggu 27 4 2025 .
Okezone.com menggelar turnamen futsal bertajuk Okezone Fun Futsal 2025.
Turnamen futsal akan mempertemukan antar SMA se-Jabodetabek dan korporasi, di mana masing-masing kategori diikuti delapan tim dengan sistem gugur.
Fun Futsal Okezone sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Ke-18 Okezone. Okezone.com genap berusia 18 tahun pada 1 Maret 2025.
Selain pertandingan futsal antar korporasi dan SMA, ada acara menarik lainnya yang bakal tersaji. Tim Futsal Gabung Artis All Star bakal menghadapi Tim iNews Media Group.
Selain pertandingan futsal antar korporasi dan SMA, ada acara menarik lainnya yang bakal tersaji. Tim Futsal Gabung Artis All Star bakal menghadapi Tim iNews Media Group.
JAKARTA - Direktur MNC Portal Masirom melakukan tendangan ke gawang sebagai simbolis pembukaan Okezone Fun Futsal 2025 Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
 
Okezone.com menggelar turnamen futsal bertajuk Okezone Fun Futsal 2025. Turnamen futsal akan mempertemukan antar SMA se-Jabodetabek dan korporasi, di mana masing-masing kategori diikuti delapan tim dengan sistem gugur.
 
 
Okezone Fun Futsal 2025 digelar di Futsal Cilandak Sport Centre, Cilandak. Turnamen futsal tersebut telah resmi dimulai dengan pembukaan simbolis penendangan bola oleh Anggota Komite Eksekutif FFI, Andri Paranoan dan Direktur MNC Portal, Masirom.
 
Selain pertandingan futsal antar korporasi dan SMA, ada acara menarik lainnya yang bakal tersaji. Tim Futsal Gabung Artis (All Star) bakal menghadapi Tim iNews Media Group.
 
Fun Futsal Okezone sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Ke-18 Okezone. Okezone.com genap berusia 18 tahun pada 1 Maret 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)

