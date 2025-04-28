JAKARTA - Selebrasi tim futsal TBIG usai mengalahkan BSI dalam babak final Okezone Fun Futsal 2025 di Cilandak Sport Centre, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2025).

TBIG menyegel gelar juara Okezone Fun Futsal 2025 pada kategori Korporasi. TBIG menjadi juara usai menang dramatis 1-0 atas BSI.

Sebagai informasi, Fun Futsal Okezone sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Ke-18 Okezone. Okezone.com genap berusia 18 tahun pada 1 Maret 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)