...

Hasil Final Okezone Fun Futsal 2025: TBIG Juara Usai Menang Dramatis atas BSI

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 28 April 2025 10:57 WIB
JAKARTA - Selebrasi tim futsal TBIG usai mengalahkan BSI dalam babak final Okezone Fun Futsal 2025 di Cilandak Sport Centre, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2025).
 
TBIG menyegel gelar juara Okezone Fun Futsal 2025 pada kategori Korporasi. TBIG menjadi juara usai menang dramatis 1-0 atas BSI.
 
Sebagai informasi, Fun Futsal Okezone sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Ke-18 Okezone. Okezone.com genap berusia 18 tahun pada 1 Maret 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)

