SMAN Parung 1 Juara Level Pelajar Okezone Fun Futsal 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 28 April 2025 10:57 WIB
Direktur MNC Portal Indonesia Masirom keempat kanan menyerahkan piala kepada SMAN 1 Parung usai menjadi juara turnamen Okezone Fun Futsal di Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta, Minggu 27 4 2025 .
JAKARTA - Direktur MNC Portal Indonesia Masirom (keempat kanan) menyerahkan piala kepada SMAN 1 Parung usai menjadi juara turnamen Okezone Fun Futsal di Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
 
SMAN Parung 1 resmi menjadi juara level pelajar turnamen Okezone Fun Futsal setelah mengalahkan SMA Hutama Bekasi dengan skor 3-0.
 
Sebagai informasi, Fun Futsal Okezone sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Ke-18 Okezone. Okezone.com genap berusia 18 tahun pada 1 Maret 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)

