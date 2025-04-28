JAKARTA - Direktur MNC Portal Indonesia Masirom (keempat kanan) menyerahkan piala kepada SMAN 1 Parung usai menjadi juara turnamen Okezone Fun Futsal di Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta, Minggu (27/4/2025).

SMAN Parung 1 resmi menjadi juara level pelajar turnamen Okezone Fun Futsal setelah mengalahkan SMA Hutama Bekasi dengan skor 3-0.

Sebagai informasi, Fun Futsal Okezone sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Ke-18 Okezone. Okezone.com genap berusia 18 tahun pada 1 Maret 2025.

