JAKARTA - Instruktur mengajarkan peserta saat pelatihan kerja operator komputer di dalam bus di halaman Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Senin (28/4/2025).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 10 Program Pelatihan berbasis Mobile Training Unit (MTU) secara gratis yang diikuti 260 peserta di sejumlah kelurahan untuk memberikan akses pelatihan kerja yang lebih luas dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta.

Pelatihan kerja yang disediakan antara lain pelatihan las, tata rias, teknik komputer, teknik pendingin, tata boga, desain grafis, dan jaringan komputer.

(Aldhi Chandra Setiawan)