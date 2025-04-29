JAKARTA - Ratusan warga antri sembako murah yang digelar oleh sejumlah mahasswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) DI Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Ditengah situsi dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin menurun, sejumlah mahasswa Universitas 17 Agustus 1945 melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat dengan menggelar acara tebus murah 500 paket sembako dengan sasaran pengemudi ojeg online dan warga sekitar.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususny dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)