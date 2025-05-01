...

MNC Peduli Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Seminar untuk Tingkatkan Produktivitas

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 15:58 WIB
Dr Erik Sutandi. Sp.OG memaparkan materi kesehatan dalam seminar yang digelar MNC Peduli bersama Genesis IVF & Women's Specialists Centre beserta Klinik Satelit Alpha Women's Specialists Jakarta di iNews Tower, Rabu 30 4 2025 .
Dalam program MNC Peduli bidang Kesehatan, MNC Peduli berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk keberlangsungan hidup masa depan.
MNC Peduli bersama Genesis IVF & Women's Specialists Centre beserta Klinik Satelit Alpha Women's Specialists Jakarta, menggelar seminar kesehatan untuk masyarakat dengan tema ??Gaya Hidup Sehat untuk Mengoptimalkan Vitalitas : Panduan bagi professional muda?? dengan mengundang narasumber Dr Erik Sutandi. Sp.OG, serta memberikan pemeriksaan kesehatan gratis.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada masyarakat untuk meningkatkan vitalitas, yang dapat dicapai melalui penerapan pola hidup sehat dan aktivitas fisik secara teratur sehingga memberikan dampak positif pada tubuh dan reproduksi yang berkualitas.
JAKARTA - Dr Erik Sutandi. Sp.OG memaparkan materi kesehatan dalam seminar yang digelar MNC Peduli bersama Genesis IVF & Women's Specialists Centre beserta Klinik Satelit Alpha Women's Specialists Jakarta di iNews Tower, Rabu (30/4/2025).
 
MNC Peduli bersama Genesis IVF & Women's Specialists Centre beserta Klinik Satelit Alpha Women's Specialists Jakarta, menggelar seminar kesehatan untuk masyarakat dengan tema ‘’Gaya Hidup Sehat untuk Mengoptimalkan Vitalitas : Panduan bagi professional muda’’ dengan mengundang narasumber Dr Erik Sutandi. Sp.OG, serta memberikan pemeriksaan kesehatan gratis.
 
Dalam program MNC Peduli bidang Kesehatan, MNC Peduli  berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk keberlangsungan hidup masa depan.
 
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada masyarakat untuk meningkatkan vitalitas, yang dapat dicapai melalui penerapan pola hidup sehat dan aktivitas fisik secara teratur sehingga memberikan dampak positif pada tubuh dan reproduksi yang berkualitas.

(Aldhi Chandra Setiawan)

