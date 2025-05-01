...

Aksi Solidaritas Citayam Gank di Konveksi Rumahan untuk Melawan Gempuran Pakaian Impor

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 16:01 WIB
JAKARTA - Sejumlah selebgram memperagakan busana serta membawa tulisan penyemangat bagi pekerja dan pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) di industri konveksi rumahan Sinergi Adv Nusantara di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).
 
Kegiatan fashion show tersebut menjadi bentuk solidaritas dan gerakan nyata ‘Citayam Gank” mendukung para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diantaranya produk impor yang mulai masif, daya beli masyarakat yang rendah dan badai PHK. 
 
Melalui kolaborasi kreatif dan pemberdayaan produk lokal ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa semangat gotong-royong dan inovasi bisa menjadi solusi di tengah situasi sulit.

