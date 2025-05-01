Presiden Prabowo Subianto ketiga kiri didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal kedua kiri , Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Elly Rosita Silaban kiri , dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat kanan menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 5 2025 .

Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia.

