...

Presiden Prabowo Hadiri Perayaan May Day 2025, Janjikan Satgas PHK dan Reformasi Ketenagakerjaan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 16:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto ketiga kiri didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal kedua kiri , Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Elly Rosita Silaban kiri , dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat kanan menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 5 2025 .
Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto ketiga kiri didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal kedua kiri , Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Elly Rosita Silaban kiri , dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat kanan menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 5 2025 .
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 5 2025 .
Presiden Prabowo Subianto ketiga kiri didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal kedua kiri , Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Elly Rosita Silaban kiri , dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat kanan menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 5 2025 .
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 5 2025 .
A A A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua kiri), Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban (kiri), dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat (kanan) menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Cari Berita Lain Di Sini