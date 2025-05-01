...

Peringatan May Day 2025 di Monas, Buruh Tuntut Penghapusan Outsourcing dan Upah Layak

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 18:59 WIB
JAKARTA - Sejumlah buruh mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 
 
Dalam peringatan tersebut, buruh membawa beberapa tuntutan diantaranya penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan realisasi upah layak.
 
Hari Buruh Internasional 2025 mengambil tema Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional.

(Arif Julianto/okezone)

