JAKARTA - Sejumlah buruh mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Dalam peringatan tersebut, buruh membawa beberapa tuntutan diantaranya penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan realisasi upah layak.

Hari Buruh Internasional 2025 mengambil tema Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional.

(Arif Julianto/okezone)