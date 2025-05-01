...

Calon Jemaah Haji Mulai Datangi Asrama Haji Pondok Gede

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 19:28 WIB
JAKARTA - Petugas kesehatan memeriksa tekanan darah calon haji setibanya di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (1/5/2025).
 
Calon jemaah haji asal Jakarta dan Banten mulai berdatangan ke Asrama Haji Pondok Gede.
 
Diketahui, Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji pada 2025. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.
 
Mereka akan beristirahat dan mengikuti rangkaian kegiatan sebelum bertolak ke Tanah Suci dini hari nanti.
 
Foto/Aldhi Chandra Setiawan

(Aldhi Chandra Setiawan)

