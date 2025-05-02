...

Calon Jemaah Haji Kloter Pertama Mulai Masuk Asrama Haji Sudiang Makassar

Maman Sukirman, Jurnalis · Jum'at 02 Mei 2025 14:26 WIB
amaah calon haji tiba di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 1 5 2025
Calon jemaah haji yang berasal dari Kota Makassar dan sekitarnya tiba secara bertahap sejak pagi hari. Mereka langsung menjalani proses pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, serta pembekalan manasik akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
amaah calon haji tiba di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 1 5 2025
Kedatangan mereka menandai dimulainya proses pemberangkatan haji tahun 2025 untuk wilayah Indonesia Timur.
amaah calon haji tiba di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 1 5 2025
A A A
MAKASSAR - Jamaah calon haji tiba di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/5/2025). Kedatangan mereka menandai dimulainya proses pemberangkatan haji tahun 2025 untuk wilayah Indonesia Timur.
 
Calon jemaah haji yang berasal dari Kota Makassar dan sekitarnya tiba secara bertahap sejak pagi hari. Mereka langsung menjalani proses pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, serta pembekalan manasik akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
 
(Sindo Makassar/Maman Sukirman)

(Maman Sukirman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Cari Berita Lain Di Sini