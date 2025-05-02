MAKASSAR - Jamaah calon haji tiba di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/5/2025). Kedatangan mereka menandai dimulainya proses pemberangkatan haji tahun 2025 untuk wilayah Indonesia Timur.

Calon jemaah haji yang berasal dari Kota Makassar dan sekitarnya tiba secara bertahap sejak pagi hari. Mereka langsung menjalani proses pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, serta pembekalan manasik akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.

(Sindo Makassar/Maman Sukirman)

