...

Keberangkatan Kloter Pertama Calon Jemaah Haji ke Tanah Suci

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 02 Mei 2025 14:46 WIB
Sejumlah calon jemaah haji melakukan doa bersama sebelum berangkat ke Bandara Soetta untuk bertolak ke Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 1 5 2025 malam.
Sejumlah calon jemaah haji melakukan doa bersama sebelum berangkat ke Bandara Soetta untuk bertolak ke Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 1 5 2025 malam.
Menteri Agama Menag Nasaruddin Umar resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ke Bandar Udara Soekarno-Hatta. Lebih dari 7.000 jemaah akan bertolak ke Tanah Suci pada Jumat 2 5 dini hari nanti.
Sejumlah calon jemaah haji melakukan doa bersama sebelum berangkat ke Bandara Soetta untuk bertolak ke Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 1 5 2025 malam.
Sejumlah calon jemaah haji melakukan doa bersama sebelum berangkat ke Bandara Soetta untuk bertolak ke Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 1 5 2025 malam.
Menteri Agama Menag Nasaruddin Umar melepas keberangkatan calon jemaah haji ke Bandara Soetta untuk bertolak ke Tanah Suci.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan sambutan dalam acara pelepasan calon jemaah haji.
Menteri Agama Menag Nasaruddin Umar resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ke Bandar Udara Soekarno-Hatta. Lebih dari 7.000 jemaah akan bertolak ke Tanah Suci pada Jumat 2 5 dini hari nanti.
A A A
JAKARTA - Sejumlah calon jemaah haji melakukan doa bersama sebelum berangkat ke Bandara Soetta untuk bertolak ke Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (1/5/2025) malam.
 

 

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ke Bandar Udara Soekarno-Hatta. Lebih dari 7.000 jemaah akan bertolak ke Tanah Suci pada Jumat (2/5) dini hari nanti.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Cari Berita Lain Di Sini