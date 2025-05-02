JAKARTA - Sejumlah calon jemaah haji melakukan doa bersama sebelum berangkat ke Bandara Soetta untuk bertolak ke Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (1/5/2025) malam.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ke Bandar Udara Soekarno-Hatta. Lebih dari 7.000 jemaah akan bertolak ke Tanah Suci pada Jumat (2/5) dini hari nanti.

(Aldhi Chandra Setiawan)