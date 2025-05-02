...

Mahasiswa UBK Gelar Tebus Murah Sembako di Hari Pendidikan Nasional

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 02 Mei 2025 20:45 WIB
JAKARTA - Ratusan warga antri sembako murah yang digelar oleh sejumlah mahasswa Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (2/5/2025). Merayakan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025,  sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno menggelar kegiatan sosial bagi masyarakat ditengah situsi dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin menurun. 
 
Kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat dengan menggelar acara tebus murah 500 paket sembako dengan sasaran pengemudi ojek online dan warga sekitar. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususny dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)

